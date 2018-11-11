Абакан, 11 ноября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Каких-то непрогнозируемых всплесков по явке на повторном голосовании на выборах главы Хакасии нет, пока она стандартная. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Вячеслав Смирнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«В основном голосуют коммунистический актив и те избиратели, которые не хотят видеть Валентина Коновалова в качестве губернатора именно по той причине, что он коммунист. Что касается нарушений, как правило, они наблюдаются к моменту подсчёта голосов, либо по заявкам, касаемым «дня тишины». В субботу, 10 ноября, в ходе «дня тишины», были нарушения со стороны коммунистов, потому что они — единственные участники избирательной кампании. Есть факты у общественных наблюдателей по агитации в этот день и по разносу газет. Но пока выборы не закончились, избирательная комиссия давать оценку не может», — сказал Вячеслав Смирнов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября проходит повторное голосование на выборах главы региона. В бюллетенях значится единственный кандидат — Валентин Коновалов. Избиратели могут проголосовать либо за него, либо против.

Явка на 12 часов составляла 14,65%. Явка на 12 часов в первом туре 9 сентября 2018 года — 12,95%.