Абакан, 11 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 12:00 (08:00 мск) составила 14,65%, что почти на 1,5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила на брифинге замглавы избиркома республики Ирина Адмаева, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы республики.