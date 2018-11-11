Манчестер, Великобритания, 11 ноября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Бой с украинским боксером Александром Усиком стал последним в карьере британского боксера Тони Белью, сообщает BoxingScene.

(сс) NeONBRAND Боксерские перчатки

Британский боксер заявил, что приложил максимум усилий при подготовке к бою с Александром Усиком, но это не помогло ему.

«Я отдал всё, что мог… Это, определенно, конец для меня», — заявил Белью.

Британский спортсмен отметил, что Усик стал самым сильным противником, с которым он когда-либо встречался на ринге.

Как сообщало ИА REGNUM, бой между Белью и Усиком состоялся в ночь с 10 на 11 ноября в Манчестере.

На кону было звание абсолютного чемпиона мира в категории до 90,71 кг. Этот титул включает чемпионские звания всех мировых боксерских организаций: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок закончился в 8-м раунде, когда Усик отправил Белью в нокаут двумя правыми прямыми и левым боковым ударами.