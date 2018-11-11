Москва, 11 ноября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Состав ряда межведомственных комиссий совета безопасности России утвержден президентом России Владимиром Путиным. Соответственные документы размещены 11 ноября на официальном портале правовой информации в интернете.

Kremlin.ru Заседание Совбеза РФ

Согласно опубликованному указу, заместитель секретаря Совбеза РФ назначен председателем межведомственной комиссии российского Совбеза по проблемам СНГ, заместитель главы МИД РФ и начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами — назначены его заместителями председателя.

Также президент России утвердил заместителя секретаря Совбеза РФ в качестве председателя межведомственной комиссии Совбеза РФ по информбезопасности, а его замами назначил руководителя российской ФСБ и заместителя министра цифрового развития.

Кроме этого заместитель секретаря Совбеза РФ стал председателем межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере. А председатель комитета Совета федераций по экономической политике — заместителем председателя комиссии по согласованию.

Кроме всего вышеуказанного, в документе утвержден министр внутренних дел РФ в качестве председателя межведомственной комиссии Совбеза РФ по общественной безопасности, а заместитель главного прокурора России в качестве его зама.