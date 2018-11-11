Абакан, 11 ноября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Ход второго тура выборов главы Хакасии прокомментировал политолог Виктор Потуремский. По его словам, избирком сделал заявление о том, что никаких значимых нарушений не зафиксировано, и пока результат выборов не под угрозой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Ресизбирком о выборах в Хакасии: «В целом обстановка спокойная»

«Но, тем не менее, понятно, что выборы проходят в очень нервной обстановке. Необходимо зафиксировать, что в выборах участвует один кандидат. И собственно, больше всего нарушений, по крайней мере тех, о которых известно, исходят как раз от кандидата Валентина Коновалова. 10 ноября — это проведение стримов, агитационных мероприятий, сегодня, 11 ноября, есть информация о том, что на ряде избирательных участков раздают агитационную продукцию Коновалова. Это всё, конечно, портит впечатление, и мы видим плохую закладку для понимания результатов выборов. Будем смотреть и оценивать, когда закончится день», — сказал политолог.

Он отметил, что явка 11 ноября находится примерно на одном уровне с явкой в первом туре, который состоялся 9 сентября 2018 года.

«Насколько я знаю, чуть выше явка в городах, в Абакане, и это очень интересно. Давайте будем обращать на это внимание, потому что Абакан, по крайней мере по результатам 9 сентября, был протестным. Что касается явки в целом, складывается очень интересная ситуация. У нас ещё не было ситуации с выборами с участием одного кандидата. И тем людям, которые, так скажем, не имеют своего кандидата на выборах, предлагается прийти и проголосовать против Валентина Коновалова. Это, конечно, очень серьёзный вызов для явки вообще, и для того, как ситуация будет разворачиваться. На мой взгляд, это очень важно для понимания работы выборной системы в целом», — резюмировал Виктор Потуремский.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы республики. По данным республиканского избиркома, явка на 12 часов составляет 14,65%, в том числе в Абакане — 12,28%.

Напомним, в ходе первого тура выборов 9 сентября явка на 12 часов составляла 12,95%, в том числе в Абакане — 8,93%.