Прага, 11 ноября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Андрей Барбиш предложил передать часть тех колоссальных денег, которые расходуются в мире на вооружение, бедным странам. Об этом Барбиш заявил журналистам, которые сопровождают его в Париж, где он примет участие в памятных мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже сегодня пройдут мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В них, в том числе, примет участие президент России Владимир Путин.

После окончания памятных мероприятий должно состоятся пленарное заседание Форума мира. Там Барбиш планирует выступить со своей инициативой.

Глава чешского правительства в беседе с журналистами отметил, что в мире на вооружение тратится гигантская сумма — порядка $1,75 трлн. Это около 30 годовых бюджетов Чехии.

«Эта гигантская сумма невольно наводит человека на размышления о том, почему мы, собственно, вооружаемся и кто наш противник», — пояснил Барбиш.

Он считает, что члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций вполне могли бы договориться и тратить где-то $1 трлн из этой суммы на помощь людям, живущим в бедности, которые не могут жить так, как живут в странах Европы. Из-за этого, кстати, жители бедных стран и отправляются в дальний путь за лучшей жизнью, в европейские страны, пояснил Барбиш.