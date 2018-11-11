Абакан, 11 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Ход повторного голосования на выборах главы Хакасии прокомментировала заместитель председателя республиканского избиркома Ирина Адмаева. В целом, по её словам, обстановка на избирательных участках спокойная.

Khakas.izbirkom.ru Избирательная комиссия

«Те замечания, которые возникали у наблюдателей, удавалось решить оперативно. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования, в избирательные комиссии не поступало», — сказала она.

Между тем, как подчеркнула Адмаева, до сих пор поступают обращения по факту организации общественным движением «Народный глава» опросов, связанных с участием в голосовании по «Народному главе»:

«Как уже сообщалось ранее, избирательная комиссия подготовила соответствующие разъяснения, направила их в территориальные избирательные комиссии, соответственно, по законности проведения данного опроса. Также разъясняется законность проведения данного опроса и тем избирателям, которые звонят непосредственно в избирательные комиссии Республики Хакасия».

Представитель ресизбиркома пояснила, что по состоянию на 12:30 по местному времени в избирательную комиссию поступили две жалобы на ведение предвыборной агитации в сети интернет.

«Погода в северных районах Хакасии стабилизировалась. Напомню, что там шёл сильный снегопад с метелью. Но в целом все участковые комиссии работают в штатном режиме. По нашей информации, нет перебоев со связью и электричеством», — резюмировала Ирина Адмаева.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона. В бюллетенях значится имя единственного кандидата — Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать либо за него, либо против. Явка на 12 часов составила 14,65%. Первый тур выборов главы состоялся 9 сентября 2018 года.