Абакан, 11 ноября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Стала известна явка на 12 часов (местн.) на повторном голосовании на выборах главы Хакасии. По данным ЦИК РФ, она составила 14,65%.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Как уточнили в ресизбиркоме, к этому времени в регионе проголосовали более 56 тысяч избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе первого тура 9 сентября явка на 12 часов составляла 12,95%.

Напомним, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы.