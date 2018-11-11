Париж, 11 ноября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при наращивании оборонных расходов странам Европейского союза не следует просто покупать на эти средства американские оружие и технику, а необходимо наращивать собственную военную автономность. Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого вышел в эфир 10 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

Напомним, что недавно Макрон поднял давно витающий в воздухе вопрос о создании единой армии Европейского союза. При этом французский президент весьма ловко использовал требование президента США Дональда Трампа к союзникам по военному блоку НАТО поднять свои оборонные расходы до 2% ВВП, так как Вашингтон якобы слишком много тратит на защиту других стран Североатлантического альянса и это нечестно.

Макрон заявил, что это действительно нечестно и страны Евросоюза, в частности Франция, готовы тратить больше, но эти траты должны прежде всего пойти на создание единой армии Евросоюза, которая бы разделила с американской армией все тяготы обеспечения безопасности на Европейском континенте.

В Twitter Макрон даже написал, что Евросоюзу нужна своя армия для защиты от России, Китая и США. Трамп в своей Twitter написал, что считает заявление Макрона оскорбительным.

В интервью CNN Макрон прямо заявил, что что он не хочет тратить деньги, выделяемые на оборону, на покупку американского оружия.

«Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», — сказал президент Франции.

Тогда журналисты спросили Макрона, считает ли он неизбежным столкновение с Трампом по вопросу создания единой Евросоюзной армии.

«Нет. Этим утром мы очень хорошо побеседовали, и он подтвердил в присутствии прессы, что для него это нормально», — ответил Макрон.

По всей видимости Трамп счел оскорбительным возможное использование такой евросоюзной армии для защиты от США, а не сам факт её создания.