Вашингтон, 11 ноября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне направили запрос в государственный департамент США в связи с информацией о задержании российского журналиста Александра Малькевича в вашингтонском аэропорту. 11 ноября об этом сообщает пресс-служба посольства.

(сс) Roman Koester Свобода по-американски

В посольстве отметили, что в подобных случаях гражданам РФ необходимо требовать связи с российским посольством.

Напомним, Александр Малькевич является первым заместителем председателя Комиссии общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Он посетил США во время промежуточных выборах в рамках общественного контроля.

В пресс-службе ОП РФ сообщили, что во время визита в США Малькевич посетил избирательные участки в штате Мэриленд и провел несколько встреч в пресс-клубе Вашингтона, где подводились итоги голосования в реальном времени.

Малькевич отметил, что выборы в некоторых штатах прошли с высоким уровнем нарушений, а крупные американские СМИ подавали информацию о выборах крайне тенденциозно.