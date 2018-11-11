Абакан, 11 ноября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Мэр Абакана Николай Булакин призвал жителей Хакасии прийти сегодня, 11 ноября, на избирательные участки и сделать свой выбор. Сам Булакин пришёл на свой избирательный участок в 09:30 по местному времени и проголосовал.

Скриншот с Vk.com, фото Н. Батасовой Мэр Абакана Николай Булакин сделал свой выбор

«Дорогие абаканцы! Уважаемые избиратели Хакасии! Сегодня у нас в республике очень важный выборный день», — сказал Булакин.

По его словам, выбор каждого избирателя Хакасии очень важен.

«Не допустите, чтобы это важнейшее решение кто-то принял за Вас!» — написал Булакин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы Хакасии. В бюллетене значится имя единственного кандидата — Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против него. Явка на 10 утра по местному времени составила 3,82%.

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