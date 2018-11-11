Лондон, 11 ноября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Администрация Белого дома в скором времени представит план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт на закрытом мероприятии в Лондоне. Об этом сообщает Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Спецпосланнник отметил, что США хотят добиться долгосрочного улучшения отношений между Палестиной и Израилем, поэтому в подготовленном плане есть пункты по которым обеим сторонам придется пойти на компромисс.

Джейсон Гринблатт не стал разглашать деталей плана, попросив не обращать внимания на слухи, а дождаться официальной публикации программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Джейсон Гринблатт раскритиковал власти Палестины за отклонение предложения по урегулированию палестино-израильских отношений. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен на урегулирование конфликта на территории Ближнего Востока в 2018 году.