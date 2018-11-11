Сан-Диего, США, 11 ноября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. На юге американского штата Калифорния в округе Сан-Диего потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом накануне, 10 ноября, сообщает NBC.

Легкомоторный самолет

Известно, что пилот легкомоторного самолета сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем. Затем самолет разбился около аэропорта Рамона.

По предварительным данным, на борту находились два человека. К счастью, в результатет крушения никто не пострадал.