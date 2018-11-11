Владивосток, 11 ноября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Более 800 моряков на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые находятся в дальнем походе в акватории Филиппинского моря, написали Всероссийский географический диктант. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

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По его словам, эскадра боевых кораблей Тихоокеанского флота, в состав которой входят флагман флота ордена Нахимова Гвардейского ракетный крейсера «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» продолжают выполнять задачи дальнего похода и сейчас находятся в Филиппинском море.

«Сегодня более 800 тихоокеанцев, находящихся на борту боевых кораблей приняли участие в написании Географического диктанта Русского географического общества», — сообщил Воскресенский.

Он пояснил, что задания диктанта были переданы на корабли эскадры ещё накануне. Все работы, написанные моряками-тихоокеанцами будут обработаны и переданы в Русское географическое общество в электронном виде.

Всего же в написании Всероссийского географического диктанта приняли участие более 9 тыс. моряков Тихоокеанского флота, в том числе командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.