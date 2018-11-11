Москва, 11 ноября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Астероид 2015 TB 145 приблизится к Земле на расстояние до 38 млн километров 11 ноября, показывают расчеты астрономов.

Цитата из кф «Хэллоуин», реж. Дэвид Гордон Грин. 2018. США Тыква

Небесное тело 2015 TB 145 представляет собой околоземный астероид диаметром около 600 метров.

31 октября 2015 года этот астероид приблизился к Земле на расстояние 480 тысяч километров. СМИ назвали его «Астероид Хэллоуина», так как именно на этот день приходится праздник Хэллоуин, восходящий к традициям древних кельтов.

Также одно из изображений астероида, полученное на обсерватории Аресибо, оказалось похожим на человеческий череп, поэтому небесное тело еще называют «Астероид Черепа».