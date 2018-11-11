Вашингтон, 11 ноября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Причиной крушения военного самолета С-130 в штате Джоджия, в результате чего стала гибель девятерых человек, является ошибка пилотирования, сообщает 11 ноября местная газета Savannah Morning News, ссылаясь на данные из доклада совета по расследованию авиационных происшествий ВВС США.

Ken Hackman Lockheed C-130 Hercules

В документе говорится, что главной причиной произошедшего стало неправильное применение руля, из-за чего С-130 занесло. Также, по мнению экспертов совета, летный экипаж не смог приготовиться к чрезвычайным ситуациям адекватно, а потому не смог остановить взлет самолета и должным образом отреагировать на происходящее после взлета.

Отметим, крушение военного самолета С-130 произошло 2 мая во время выполнения им тренировочного полета. В результате катастрофы погибло девять человек.

С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом, причем не только для армии США и предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники.