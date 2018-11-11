Абакан, 11 ноября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Ход повторного голосования на выборах главы Хакасии оценил политолог Олег Николаев.

Уильям Хогарт. Голосование. 1754

«Я вижу, что пока всё идёт нормально. Явка неплохая, несмотря на то, что 10 ноября в Хакасии произошло резкое падение температуры. Было 0 градусов, стало — минус 10», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Олег Николаев напомнил, что явка на 10 утра по местному времени, по данным избиркома, составила 3,82%:

«В голосовании в первом туре 9 сентября явка на это время была 4,3%».

Что касается нарушений, избирком отчитался, что никаких жалоб пока не было, резюмировал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы региона. В бюллетенях значится единственный кандидат — Валентин Коновалов.