Абакан, 11 ноября, 2018, 06:40 — ИА Регнум. Стала известна явка на повторном голосовании на выборах главы Хакасии на 10:00 по местному времени — 3,82%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным ЦИК РФ, пока активнее всего голосует Таштыпский район — 6,84%. Наименее активны — жители Абакана (2,94%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы республики. В бюллетенях значится единственный кандидат — Валентин Коновалов.

Напомним, явка на 10 утра в первом туре выборов 9 сентября составляла 4,30%.