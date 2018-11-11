Брюссель, 11 ноября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit отвергнуто Евросоюзом. Об этом сообщает Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Мэй рассчитывала объединить правительство и преодолеть «финальный барьер» в переговорах с Брюсселем. Для этого она предложила «независимый механизм», который позволит решить «таможенную головоломку». Некоторые отмечали, что это даст возможность избежать жесткой границы с Северной Ирландией.

В Евросоюзе заявили, что контролировать соблюдение решений можно только в рамках Европейского суда. Сообщается также, что четыре министра — противника Brexit готовы уйти из правительства Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мэй отмечала, что соглашение по Brexit согласовано на 95%, но остаются некоторые разногласия, например — о границе между Северной Ирландией и Ирландией. Британский министр иностранных дел Джереми Хант назвал вероятным заключение договора по Brexit в ближайшие недели, до конца 2018 года.

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