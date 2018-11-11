Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 ноября, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли в пригороде Рио-де-Жанейро Нитерое из-за схода оползня. Об этом сообщает телеканал Globo.

Оползень

Оползень сошел в ночь на 10 ноября, что привело к полному или частичному разрушению девяти жилых домов и кафе. Первоначально стало известно о пяти погибших, после их число увеличилось.

Еще 11 человек пострадали. Судьба четырех местных жителей неизвестна.

На месте работают десятки спасателей. По предварительным данным, оползень вызвали сильные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рио-де-Жанейро произошел пожар в одной из больниц, десятки пациентов пришлось эвакуировать. В результате самого пожара погибших не было, однако три человека скончались во время эвакуации.

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