Абакан, 11 ноября, 2018, 05:26 — ИА Регнум. В Хакасии, где сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы республики, ровно в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки. Они будут работать до 20:00.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, всего ко дню голосования в регионе подготовили 388 участков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для проведения повторного голосования изготовлено 370 тысяч избирательных бюллетеней, в том числе 60 тысяч — для голосования с помощью КОИБ.

Между тем, по последним данным ЦИК РФ, из 388 участков к работе приступили 364, что составляет 93,81%.