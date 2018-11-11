Вашингтон, 11 ноября, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Чрезмерное увлечение соцсетями усугубляет ощущение одиночества и ведет к депрессии. К такому выводу пришли психологи из Пенсильванского университета в США, исследование которых опубликовано в Journal of Social and Clinical Psychology.

Pixelkult Соцсети

Ученые провели эксперимент среди 143 студентов — активных пользователей Facebook, Instagram и Snapchat. Путем опроса они определили их настроение и самочувствие и замерили среднее время, которое те проводят в соцсетях.

Затем часть добровольцев на протяжении трех недель почти не пользовалась соцсетями — студенты заходили на свои странички лишь на десять минут в день. Остальные не меняли своей активности.

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Повторный опрос показал, что время, потраченное на соцсети, напрямую влияет на ощущение одиночества и депрессию. У тех, кто свел его к минимуму, проявлений депрессии стало меньше. Меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким, заключили психологи.

Они предполагают, что человек подсознательно сравнивает себя с другими и расстраивается, что остальные, судя по Instagram, живут лучше. Распространять выводы на другие возрастные группы и интернет-сервисы психологи пока не спешат.

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