Киев, 11 ноября, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Украинское общество готово отказаться от традиционного празднования 8 марта. Так считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает издание «Главред».

Ghenady Украинки и украинцы

По мнению Вятровича, растет число украинцев, понимающих, что «жить в одном ритме с государством-агрессором» нельзя. Одновременное с Россией празднование некоторых дат делает Украину слабее, при этом украинская молодёжь ностальгии по общим праздникам не испытывает.

Политик считает, что весенний праздник в календаре можно оставить, но поменять его концепцию. Украине не нужен ни Международный женский день, ни выходной день «тортиков и букетиков», а день борьбы за права женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вятрович заявил о необходимости «ребрендинга» украинской православной церкви Московского патриархата. Если эта церковь хочет по-прежнему действовать на Украине, она должна называться РПЦ, считает он.

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