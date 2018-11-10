Самара, 11 ноября, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Бывший глава территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев ранен неизвестными в собственном доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Нападение на чиновника произошло 10 ноября в Красноярском районе. Четверо вооруженных ножами злоумышленников ворвались в дом Кинжабаева, ранили его, однако не тронули его родственников и не взяли каких-либо ценностей.

После нападения бандиты скрылись. Чиновника госпитализировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Злоумышленников разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сайте территориального управления Росимущества в Москве Айвар Кинжабаев значится исполняющим обязанности руководителя столичного теруправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель органов власти подвергся нападению в Москве. Неизвестный с ножом атаковал главу аппарата префектуры СЗАО Алексея Микерова, когда тот входил в подъезд. Чиновник получил ранение в бедро и был госпитализирован. Преступника разыскивает полиция.

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