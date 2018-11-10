Тверь, 11 ноября, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Тело четырехмесячной девочки с признаками удушения было обнаружено в квартире в Пролетарском районе Твери. В убийстве подозревают мать ребенка, 31-летнюю женщину, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тверской области.

Эжен Делакруа. Медея собирается убить своих детей (фрагмент). 1838 год

По версии следствия, 10 ноября женщина умертвила ребенка, после чего попыталась покончить с собой. Ей успели оказать помощь и доставили в реанимационное отделени больницы.

Подозреваемую задержали — она находится в медицинском учреждении под охраной сотрудников полиции. Следствие намерено ходатайствовать о помещении её под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге направили в суд уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. По версии следствия, 32-летняя женщина самостоятельно родила ребенка в ванне с водой, однако намеренно оставила младенца в воде, желая ему смерти.

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