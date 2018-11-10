Стамбул, Турция, 11 ноября, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Моряки из Ростовской области, остающиеся на задержанном в Стамбуле судне Streamline, объявили голодовку. На акцию протеста экипаж решился, не дождавшись зарплаты, рассказал капитан сухогруза Бахман Багиров.

«Константинополь на рассвете», Иван Айвазовский, 1851 г

На протяжении пяти месяцев морякам не платят зарплату. Обращение во все возможные инстанции ни к чему не привело. Погасить долги по зарплате судовладельцу — компании Аkca Shipping — якобы не позволяет судебный процесс.

Доводы компании — лишь отговорка. Руководитель Аkca Shipping не выходит на связь с моряками, а его помощник лишь вводит их в заблуждение, сказал Багиров РИА Новости.

По словам капитана, долг перед моряками — около $90 тыс. Экипаж остается на судне, опасаясь окончательно лишиться шансов на получение зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сухогруз Streamline был арестован в стамбульском порту из-за долгов его прежнего владельца. Судно, шедшее под флагом Коморских островов, находилось в Турции на ремонте.

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