Электросталь, Московская область, 10 ноября, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Семейная пара и двое детей в подмосковном городе Электросталь могли отравиться насмерть грибами. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

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«В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты, в том числе грибы, которые члены семьи возможно употребили в пищу», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следственных органов, представители семьи из четырех человек могли скончаться от пищевого отравления. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела супругов и двоих детей без следов насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир жилого дома в Электростали 10 ноября. Трагедия произошла на улице Победа.

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