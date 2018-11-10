Махачкала, 10 ноября, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля — иномарка и «Лада Приора» — столкнулись в Дагестане. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе регионального МВД.

Kaatjem После столкновения

ДТП произошло в субботу, 10 ноября, в Кумторкалинском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили различные травмы.

Собеседник агентства добавил, что виновником аварии стал водитель иномарки, не справившийся с управлением.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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