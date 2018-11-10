Вена, 10 ноября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в эфире местной общественной радиостанции О-1 прокомментировал «шпионский скандал», разгоревшийся после задержания отставного полковника вооруженных сил страны.

Kremlin.ru Александер Ван дер Беллен

По его словам, следственным органам сначала необходимо расследовать данное дело, поэтому не стоит «драматизировать ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австрии по подозрению в «многолетнем шпионаже» был задержан отставной полковник вооруженных сил страны. Военная разведка обратила внимание на 70-летнего мужчину благодаря наводке, данной разведывательной службой «дружественного государства». Мужчину заподозрили в работе на российские спецслужбы.

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