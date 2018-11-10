Рим, 10 ноября, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Известный итальянский музыкант Эннио Морриконе празднует 90-летний юбилей, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Cancha General Энио Морриконе

Артист начал свою творческую карьеру в 16 лет став музыкантом в оркестре. В начале 60-х годов Морриконе стал писать музыку для кинофильмов за что и был отмечен многочисленными премиями и наградами.

Напомним, Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме. За свою творческую карьеру написал музыку к более чем 400 фильмам среди которых есть и российская лента «72 метра». Музыкант получил две премии «Оскар», а также три «Золотых глобуса».