Вашингтон, 10 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Создатели популярного американского сериала «Американская история ужасов» сняли эпизод, в котором демонстрируется расстрел царской семьи в России, сообщает 10 ноября ИА «Красная весна».

Cyril Deug Балалайка

Данную историю можно наблюдать в девятой серии восьмого сезона сериала. По версии авторов проекта, инцидент произошел в Сибири 17 июля 1918 года.

Напомним, сериал выходит с 2011 года и пользуется широкой популярностью у аудитории, что и обуславливает его долгую жизнь на экране. Каждый новый сезон не связан с предыдущим и посвящен новой теме.