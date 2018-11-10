Москва, 10 ноября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В известного артиста Михаила Ефремова бросили торт во время спектакля «Чапаев и пустота», сообщает 10 ноября RenTV.

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

Инцидент был спланирован и не был связан с негативным отношением к артисту, известному своими многочисленными скандальными заявлениями.

Акция была приурочена к 55-летию Ефремова и вызвала восторг у зрителей. Актер оценил шутку, признавшись, что она была неожиданной.

Напомним, ранее актер Ефремов в эфире украинского радио заявил, что все, что сейчас происходит в РФ, — это «имперский морок и фантомные боли».