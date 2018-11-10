Москва, 10 ноября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Благодаря творческой фантазии мультипликаторов герои «Простоквашино» стали детективами, сообщает 10 ноября пресс-служба «Союзмультфильма».

Цитата из мультсериала «Простоквашино», реж. Михаил Солошенко. 2018. Россия Допрос

В интернете появился восьмой эпизод популярного мультфильма, названный «Настоящий детектив».

«Восьмой эпизод нового «Простоквашино» «Ненастоящий детектив» появился на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма». Пока Шарик делает удачную фотографию для нового героя сериала — Бобра, в Простоквашино случается происшествие. Вследствие допроса почтальон Печкин узнает, что на месте преступления находился только один посторонний — он сам. Героям предстоит распутать детективную историю», — отметили авторы мультфильма.

Напомним, мультсериал «Простоквашино» снискал огромную популярность среди детей сразу нескольких поколений. Свет он увидел в 1978 году. Любовь зрителя вынудила «Союзмультфильм» создать продолжение, которое увидело свет в 2018 году.