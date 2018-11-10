Петра, Иордания, 10 ноября, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Число погибших от последствий проливных дождей, обрушившихся на Королевство Иордания достигло 12 человек, сообщает 10 ноября Arab News.

Фредерик Морган. Наводнение

Результатом затяжных ливней стало наводнение и сход селевых потоков. Более всего пострадали иорданские провинции Маан и Мадаба. Из зон бедствия эвакуированы более семи тысяч человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Из-за разгула стихии властями закрыт доступ к историческому парку Петры. Из каньона Вади-Муса, где находятся развалины столицы Набатейского царства, были эвакурованы около 4 тысяч туристов.

Власти страны ввели двухсуточный запрет на все экскурсии на территории королевства. В стране идут спасательные операции с привлечением беспилотников, армейской техники, патрульных катеров и лодок.

Напомним, что сильные дожди стали последствием циклона, обрушившегося на Аравийский полуостров и Персидский залив. Ливни прошли в таких городах, как Эль-Рияд, Кувейт, а также в священном для мусульман городе Мекка.