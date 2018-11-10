Москва, 10 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В Большом и малом залах концертного комплекса «Зарядье» проходит «Бах-марафон». Музыкальный фестиваль посвящен 333-летию со дня рождения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Начиная с 12 часов дня и до 22 часов вечера сразу в двух залах будут звучать произведения Баха. Так, в частности, будут исполнены все концерты Баха для клавира. В беспрецедентной акции принимают участие ведущие музыканты многих стран: Евгений Королев, Степан Симонян, Реми Женье (Франция), Александр Гиндин, Алексей Уткин, Андрей Баранов, Максим Рубцов, Люпка Хаджи-Георгиева (Македония), Шио Окуи (Япония) и Энджел Вонг (США) и другие.

Элиас Готтлоб Хаусманн. Иоганн Себастьян Бах. 1748