Воронеж, 10 ноября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Часть платных парковочных мест, расположенных рядом с больницами, поликлиниками и школами в Воронеже, могут снова сделать бесплатными. Об этом сообщила пресс-служба облдумы по итогам XXXII конференции Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» 9 ноября. Проработать возможность бесплатных парковок у соцучреждений поручил депутатам спикер Воронежской облдумы Владимир Нетёсов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«Платные парковки появились не только на центральных улицах, но и на внутриквартальных проездах, расположенных непосредственно вблизи социальных учреждений, куда ежедневно приходят десятки и даже сотни людей», — сказал Владимир Нетёсов, отметив, что облдума рассмотрит возможность принятия областного закона, которым будет введен запрет на платные парковки рядом с соцучреждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в центральной части Воронежа заработали с 1 октября. Платный режим действует по будням с 08:00 до 20:00, стоимость часа парковки — 40 рублей. При этом жители центральной части Воронежа жалуются на то, что автовладельцы, не желающие платить за парковочное место, оккупировали дворы и проезды. В связи с этим остается открытым и вопрос о том, кто фактически займет парковочные места у соцучреждений, если их сделают бесплатными.