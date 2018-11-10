Северский район, Краснодарский край, 10 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В одной из больниц Краснодарского края врач в грубой форме отказала пациентке, у которой истощились запасы инсулина, выписать препарат. Видео появилось в сети 10 ноября. На данный момент врач уже уволена.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело врача

На кадрах видео видно, что девушка, пришедшая на прием вне записи, просит выписать ей инсулин, сообщая о том, что препарат ей нужен срочно. Врач ей предлагает прийти в другой день, по предварительной записи, при этом сопровождает отказ комментарием: «Хоть ты сдохни, не дам».

По информации «Кубанских новостей», инцидент произошел в Северской центральной районной больнице. Врач на данный момент уволена. СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе СКР возбудил уголовное дело после того, как в одной из воронежских больниц 89-летней пациентке ампутировали обе ноги: врачи утверждают, что пациентке необходима была ампутация обеих ног, которую, в связи с возрастом, провели поэтапно, сын женщины заявил, что сначала его матери провели операцию на здоровой ноге, а затем исправили ошибку. Отметим, что главврач больницы также обратился с заявлением в правоохранительные органы, в связи с тем, что сын пациентки потребовал выплатить 5 млн рублей.