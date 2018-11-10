Краснодар, 10 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Врач, которая отказалась выписать пациентке жизненно необходимый препарат, лишилась должности в Центральной больнице Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила в субботу, 10 ноября, замглавы района по социальным вопросам Марина Наумейко в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

По ее словам, местная жительница 7 ноября обратилась в поликлинике к медику, чтобы последняя выписала ей инсулин. Врач швырнула на пол амбулаторную карту пациентки и заявила, что не будет принимать не записавшуюся на прием женщину.

«Надо приходить вовремя… — сказала врач. — Не выпишу».

Отмечается, что женщина сняла происходившее в кабинете на смартфон. Администрация лечебного учреждения, в свою очередь, уволила врача на следующий день.