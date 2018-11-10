Москва, 10 ноября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Проверку обстоятельств происшествия с газом на юго-востоке Москвы начал следственный комитет РФ по городу. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

По предварительной информации, 10 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого здания на юго-западе Москвы произошёл хлопок газа. В результате пострадали двое мужчин, находившихся в квартире. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия. Представители СК проводят осмотр места происшествия, опрос свидетелей, а также другие мероприятия, с целью установления всех причин и обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы начался в 06:20 утра. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Пожар произошёл, предположительно, в результате хлопка газа.

Как сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, ликвидация последствий хлопка газа займёт около 20 дней. Жители всех квартир подъезда, где произошёл хлопок, находятся в местах временного размещения.

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