Бирмингем, США, 10 ноября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Ткани здорового головного мозга могут содержать бактерии, показало исследование ученых из Университета Алабамы в Бирмингеме, представленное на международном форуме по нейронаукам Neuroscience 2018. Об этом сообщает Science.

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

Руководитель исследовательской группы Розалинда Робертс занимается изучением различий в строении мозга больных шизофренией и здоровых людей. Пять лет назад в мозге умершего человека, болевшего шизофренией, были обнаружены бактерии, которые обычно содержатся в кишечнике.

Нейробиологи предположили, что бактерии могли просочиться через кровеносные сосуды в мозг уже после смерти. Ученые изучили образцы тканей мозга 34 людей, как больных шизофренией, так и здоровых. Бактерии были обнаружены во всех образцах.

Следующим этапом исследования стали эксперименты с мышами. Часть лабораторных мышей была полностью лишена кишечной микрофлоры. Образцы мозга подопытных животных показали, что у обычных животных в мозге находились бактерии, а у лишенных кишечной микрофлоры — нет.

Робертс отметила, что команда продолжит исследования, чтобы полностью исключить вероятность посмертного проникновения бактерий в ткани мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Манчестерском университете (Великобритания) был запущен суперкомпьютер, моделирующий нейронную сеть. Новое устройство должно помочь нейробиологам в изучении механизмов функционирования головного мозга.