Луганск, 10 ноября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В крупных городах временно подконтрольной Украине территории ЛНР провален осенний призыв, заявил 10 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«За прошлый месяц военкомы крупных городов, таких как Северодонецк, Лисичанск, Сватово и Старобельск, начали рапортовать вышестоящему командованию о срыве призывной компании, ссылаясь на низкую явку, игнорирование повесток и большое количество призывников, непригодных к службе по состоянию здоровья», — рассказал представитель ЛНР во время брифинга.

Напомним, ранее военный комиссар Киева Сергей Клявин заявил, что добровольно на призывные пункты явилось всего 8% призывников. Их приходится разыскивать силами работников военкоматов и полиции.

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