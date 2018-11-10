Тула, 10 ноября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Гурам Аджоев, который является президентом тульского футбольного клуба «Арсенал», считает, что его команда одержала очень важную победу в матче 14 тура РПЛ с командой «Анжи», его мнение приводит 10 ноября championat.com.

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«Одержали очень важную победу, подарили положительные эмоции. В этом матче мы обязаны были выигрывать, что и удалось сделать», — заявил Гурам Аджоев.

Также он отметил, что ввиду этого обстоятельства, тульская команда уходит на связанный с играми перерыв в хорошем настроении. Кроме этого Аджоев подчеркнул, что в турнирной таблице РПЛ очень высокая плотность, потому, по его мнению, во многих матчах команды разыгрывают шесть очков, а не три.

По итогам победы над «Анжи» тульский «Арсенал» находится на 9 месте турнирной таблицы с 17-ю очками. «Анжи» с 13-ю — на 14.

Отметим, как сообщалось, ранее, 9 ноября, тульский футбольный клуб «Арсенал» победил со счетом 2:0 махачкалинскую команду «Анжи».