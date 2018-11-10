Париж, 10 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце заявил о необходимости укрепления безопасности в Европе. Встреча лидеров двух стран проходит сегодня, 10 ноября, в преддверии памятных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Jcs.mil Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Макрон заявил, что крайне «нечестно», когда безопасность Евросоюза обеспечивается одними только Соединёнными Штатами Америки.

«Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу», — сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно существенно увеличить свою долю расходов на оборону в рамках военного блока НАТО.

«Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО», — сказал Макрон.

Французский лидер пояснил, что в связи с этим все его предложения касательно евросоюзной обороны, и в частности, создании евросоюзной армии, полностью этому соответствуют.

«Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо», — считает Макрон.

В качестве примера он привел свою страну, где уже был представлен план по увеличению оборонного бюджета до 2% ВВП.

Напомним, что Трамп неоднократно требовал от всех партнёров США по Североатлантическому альянсу увеличить свои военные бюджеты до 2% ВВП, так как, по его мнению, США тратят на содержание НАТО и на оборону других членов альянса слишком большие деньги.

Евросоюзные лидеры сперва с недоумением восприняли это требование, так как на протяжении всех десятилетий после окончания Второй мировой войны мироустроительный порядок был таков, что США своей военной мощью защищали страны Западной Европы (а затем и Восточной) в рамках военного блока НАТО. За эту «защиту», которая в случае ФРГ была вообще прямой оккупацией, США требовала определенной лояльности в политическом курсе стран НАТО.

Когда стало понятно, что требования Трампа нарастить военные расходы вполне реальны, лидеры стран ЕС заговорили о том, что они в общем-то согласны увеличить расходы на оборону, но эти расходы должны идти не на содержание американских войск в Европе, а на создание собственной евросоюзной армии, которая бы помогла, наконец, Евросоюзу оторваться от США в военно-политическом плане.

И вот 4 ноября Макрон заявляет, что Евросоюзу непременно нужна своя армия, чтобы защищаться от России, Китая и США.