Хиросима, Япония, 10 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Российская фигуристка Наталья Забияко посчитала почти идеальным победное выступление со своим партнером Александром Энбертом на четвертом этапе Гран-При по фигурному катанию, который проходит в Хиросиме, сообщает 10 ноября официальный сайт Международного союза фигурного катания (ISU).

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Наталья Забияко и Александр Энберт

«Мы счастливы, это было эмоциональное и почти идеальное выступление», — приводит ISU слова Натальи Забияко. Также фигуристка отметила, что они с партнером довольны сегодняшним прокатом и получили от него только положительные эмоции.

Отметим, на прошлой неделе российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт выиграла третий этап Гран-При по фигурному катанию, проходившему в Хельсинки. Эта победа позволила российскому дуэту впервые с 2016 года получить право на участие в финале гран-При, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.