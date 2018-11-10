Луганск, 10 ноября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Международные наблюдатели, которые прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в выборах, посетили место захоронения жертв украинской агрессии, сообщил 11 ноября Луганский информационный центр.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Гроб

Наблюдатели возложили цветы к мемориалу луганчанам, погибшим в результате обстрелов ВСУ в июле-сентябре 2014 года.

Представитель Южной Осетии Игорь Козаев заявил, что его соотечественникам знакомо то, что пережили жители Донбасса.

«Точно также мы не могли хоронить наших людей на кладбище и хоронили в школьном дворе, и там на сегодняшний день существует мемориал», — рассказал он о последствиях грузинской агрессии августа 2008 года

Наблюдатель из Норвегии попросил прощение за то, что правительство его страны поддерживает украинских фашистов и отметил, что в Норвегии очень мало знают о войне в Донбассе.

Напомним, по данным ЦИК ЛНР за выборами в Республике будет наблюдать 40 представителей 22-х стран. Выборы запланированы на 11 ноября 2018 года.

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С 9 по 11 ноября пройдёт досрочное голосование, в котором примут участие те, кто по уважительным причинам не сможет посетить участки 11 числа. В основном это военнослужащие Народной милиции ЛНР.

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