Москва, 10 ноября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Около 40 авиарейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за непогоды. Об этом 10 ноября сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

(сс) Mathieu Marquer Туман в аэропорту

Больше всего авиарейсов было задержано в аэропорту Внуково: здесь не вылетели вовремя сразу 13 авиабортов. В Домодедово отменили 9 рейсов, 11 вылетит с задержкой. В Шереметьево было задержано 9 рейсов.

Уточняется, что задержка и отмена вылетов связана с ухудшением погоды.

Напомним, что на субботу в Москве Гидрометцентр прогнозирует облачную погоду с небольшими осадками и гололедицей. Температура воздуха ожидается 1…3 градуса тепла.

Стоит отметить, что накануне в московских аэропортах было задержано около 50 рейсов. Изменения в расписании были связаны с туманом, из-за которого в Московском регионе был объявлен повышенный уровень погодной опасности.