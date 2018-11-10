Владивосток, 10 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Владивостока «Луч» переиграл команду «Нижний Новгород» в матче 21-го тура ФНЛ, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Встреча проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил на 26-й минуте полузащитник хозяев Александр Носов.

По итогам встречи «Нижний Новгород» с 32-мя очками находится на 4 месте в турнирной таблице ФНЛ, «Луч», набрав по итогам игры 28-очков, поднялся на 10 место.

Отметим, этой победой владивостокский клуб продлил свою беспроигрышную серию в ФНЛ до 10 игр подряд.