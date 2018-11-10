Сеул, 10 ноября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai вложит 250 миллионов долларов в приложение для заказа такси Grab — аналог Uber, работающий в странах Юго-Восточной Азии. Это крупнейшая инвестиция Hyundai в зарубежную компанию за всю её историю. В январе 2018 Hyundai уже вложила 25 миллионов долларов в Grab, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо. Доля Hyundai после завершения сделки не раскрывается.

Jon Russell Такси Grab

Grab является посредником между водителями такси и клиентами и агрегирует все поступающие заказы. Grab является самым популярным приложением для заказа такси в странах Юго-Восточной Азии, занимает 75% рынка заказа такси и замыкает тройку общемировых лидеров, следуя за американским Uber и китайским DiDi. С момента запуска приложения Grab в 2012 году, пользователи совершили более 2,5 миллиардов поездок.

Инвестиции в Grab — это часть масштабного проекта Hyundai по развитию «умных перевозок». Компания намерена трансформироваться из обычного автопроизводителя в сильного игрока на рынке транспортных услуг. С этой целью планируется развивать системы управления транспортными потоками с применением искусственного интеллекта, широко внедрять беспилотные такси и электромобили. Также Hyundai заинтересована в сбыте своей продукции, особенно учитывая её избыток в 2018 году.