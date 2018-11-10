Красноярск, 10 ноября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Енисей» не может вылететь в Краснодар на матч 14 тура чемпионата с одноименной командой из-за тумана в Краснодаре, сообщает 10 ноября пресс-служба клуба.

Andrey Filippov 安德烈 F Туман в аэропорту

Также сообщается, что вылет задерживается в связи с туманом на неопределенное время. Матч между клубами «Енисей» и «Краснодар» запланирован на 11 ноября и начнется в 16:00 мск.

Отметим, «Енисей» находится на 16 месте турнирной таблицы РПЛ, «Краснодар» — на третьей.