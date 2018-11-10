Сеул, 10 ноября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Аэрокосмическое агентство Республики Корея и правительство Индонезии подписали военное соглашение о поставках вооружений на сумму 89 миллионов долларов. В частности, Индонезия закупит 3 учебных самолета КТ-1В, а также авиационные пушки и радары, которые будут установлены на южнокорейские самолеты Т-50, стоящие на вооружении индонезийских вооруженных сил. Подписание соглашения состоялось 9 ноября на оборонном форуме-выставке в столице Индонезии — Джакарте.

Teukwonjae707 Модель южнокорейской подводной лодки

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, самолеты и оборудование будут поставлены в течение 28 месяцев. Это уже не первый подобный контракт: с 2001 по 2008 годы Аэрокосмическое агентство Республики Корея уже трижды отправляло самолеты КТ-1В в Индонезию. Они используются для обучения лётного состава и выступлений на авиашоу. Также сейчас ведутся переговоры о продаже в Индонезию многофункциональных вертолетов «Сурион» и легких истребителей FA-50.

Кроме того, 8 ноября южнокорейский промышленный конгломерат Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и индонезийская госкомпания PT PAL договорились создать консорциум для совместной постройки 3 подводных лодок.